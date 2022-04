Kakegurui: un cosplay di Yumeko Jabami vuole giocare con voi e scommettere

Il mondo dei manga e degli anime conta migliaia e migliaia di titoli. È dagli anni '50 che questo medium ha trovato popolarità in Giappone, narrando storie sempre diverse, così da evolversi col tempo nel tentativo di incontrare i gusti di tutti. Per quanto riguarda il settore giochi e scommesse, Kakegurui domina le classifiche.

Il manga e anime disponibile su Netflix si concentra sull'accademia Hyakkou, un prestigioso istituto privato dove gli studenti si sfidano per ottenere posizioni di potere. I giochi e le scommesse sono alla base di tutto, ma l'equilibrio viene sconvolto dall'ingresso di Yumeko Jabami, la protagonista di Kakegurui. Così come altri individui che sono iscritti al liceo, anche Yumeko si spingerà più volte al limite. Mercury ha omaggiato la ragazza in questo cosplay di Yumeko da Kakegurui che si prepara a un nuovo gioco.

Kakegurui è un manga scritto da Homura Kawamoto e disegnato da Tooru Naomura, in pubblicazione sulla rivista Gangan Joker di Square Enix fin dal marzo 2014. Ha quindi una lunga serializzazione alle spalle e una discreta popolarità che ha poi convinto Studio MAPPA a ricavarne un anime in più stagioni. Le avventure del liceo Hyakkou però proseguono anche con Kakegurui Twin e altri spin-off, che hanno col tempo ampliato il brand e approfondito la storia di certi personaggi.