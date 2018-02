Kakegurui, Death Parade e The Dragon Dentist sbarcano oggi su Netflix

Altri tre titoli anime sbracano quest'oggi su Netflix . I tre titoli in questione sono, tre serie molto diverse tra loro che andranno ad arricchire la già nutrita biblioteca anime della piattaforma streaming.

Netflix non accenna a fermarsi. Dopo l'annuncio di ieri delle collaborazioni con gli studi Production I.G. e BONES, a cui appartengono gli studi che hanno animato L'Attacco dei Giganti e My Hero Academia, sbarcano oggi sulla piattaforma altri tre titoli già conosciuti dagli animeddicted.

Come detto in apertura, i tre titoli sono Kakegurui, Death Parade e The Dragon Dentist. Il primo, Kakegurui, è un adattamento anime di dodici episodi, prodotto da MAPPA e diretto da Yuichiro Hayashi. Il secondo, Death Parade, è una serie anime basata sul cortometraggio del 2013. Gli episodi sono stati trasmessi in streaming, in contemporanea col Giappone, dalla Dynit su VVVVID in Italia, e ora arriva su Netflix.

Il terzo e ultimo titolo, The Dragon Dentist, è andata in onda in Italia grazie a Dynit e VVVVID prima nella Primavera 2017 sottotitolata, e poi nell'Estate dello stesso anno doppiata. Come potete vedere, due della serie sono già andate in onda nel bel paese grazie alla piattaforma streaming gratuita VVVVID, ma faranno comunque felici i fruitori di Netlix.

La vera Novità è dunque Kakegurui, che potrete gustarvi sin da subito.