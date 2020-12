Kakegurui: l'italiana Mochi Chuu in un cosplay della sadica Mary Saotome

Dopo il suo esordio su Gangan Joker, il manga di Kakegurui ha iniziato a guadagnare sempre più notorietà. La storia ancora in corso è diventata talmente famosa e venduta da riuscire a ottenere due serie animate, Kakegurui e Kakegurui XX disponibili su Netflix. Entrambe le opere ci hanno presentato gli stessi personaggi principali.

C'è la protagonista Yumeko Jabami e c'è anche la coprotagonista Mary Saotome. La ragazza bionda dell'accademia privata Hyakkou viene presentata come una ragazza sadica e deviata, con il solito amore per le scommesse che hanno tanti altri studenti e studentesse di questa scuola di Kakegurui.

La cosplayer italiana Mochi Chuu ha deciso di calarsi nei panni di Mary Saotome con un cosplay diventato virale su Instagram. Nei due post che potete osservare in basso ci sono le varie interpretazioni e pose di Mary Saotome ad opera della cosplayer. I capelli biondi riproducono la chioma vista nell'anime di Kakegurui, raccolta poi in due trecce laterali con due fiocchi neri, e sotto i ciuffi biondi spuntano gli occhi dorati. Si riconosce poi immediatamente la divisa rossa dell'accademia privata Hyakkou. In totale, i due post hanno ottenuto oltre 20.000 likes su Instagram.

Un altro cosplay invece ci presenta la sfida tra Yumeko e Kirari riprodotta da Calssara e Miumoonlight.