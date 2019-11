Kakegurui: modella americana sfoggia un impressionante cosplay di Mary Saotome

La seconda stagione di Kakegurui, distribuita in occidente da Netflix nel mese di giugno, ha permesso all'anime di ottenere un importante boost in termini di popolarità. Il successo dell'opera ha ovviamente attirato migliaia di cosplayer, ed è a questo proposito che abbiamo deciso di mostrarvi l'impressionante costume di una modella americana.

La talentuosa Kleiner Pixel infatti, recentemente apparsa nelle nostre pagine grazie al suo costume dedicato ad Emma di The Promised Neverland, ha nuovamente messo sottosopra Instagram grazie al suo cosplay di Mary Saotome.

La ragazza ha indossato una parrucca bionda e i classici abiti dell'Accademia Privata Hyakkaou, luogo in cui si svolgono le avventure di Yumeko Jabami. La prima delle tre foto visibili in calce ha ottenuto più di 40,000 mi piace, diventando uno dei cosplay dedicati al mondo creato da Homura Kawamoto più apprezzati in assoluto.

Nel manga, Mary Saotome viene inizialmente presentata come una spietata studentessa dell'Accademia, rivale di Yumeko e padrona di Ryota Suzui. Dopo aver subito una schiacciante sconfitta ed essersi indebitata per 8 milioni di yen, diventa però una valida alleata dei due ragazzi.

E voi cosa ne pensate? Vi piace il costume di Kleiner Pixel? Fatecelo sapere con un commento! Se non l'avete ancora fatto poi, approfittate dell'occasione per dare un'occhiata alla nostra recensione di Kakegurui XX.