Kakegurui, diffuso il poster e la data ufficiale di uscita del film live-action

Le notizie riguardanti Kakegurui, manga di genere shonen scritto da Homura Kawamoto e disegnato da Tōru Naomura, sembra non essere finite. Dopo l'annuncio di una seconda stagione della serie animata, ora è il turno del film live-action.

L'account Twitter ufficiale degli adattamenti live-action di Kakegurui ha infatti annunciato che il lungometraggio dal manga originale di Homura Kawamoto e Tōru Nomura debutterà nei cinema del Giappone nel mese di Maggio del 2019.

Lo slogan sul teaser poster, visionabile in chiosa all'articolo, recita "Ancora più forte di un burlone, la ragazza del liceo", dove viene usato il termine gergale "JK" (jōshi kōsei) per indicare la "ragazza delle superiori".

Al manga si ispirerà anche l'adattamento della seconda stagione del live-action, che verrà presentata in anteprima la prossima primavera su MBS (Mainichi Broadcasting System) e TBS (Tokyo Broadcasting System) di Dramaism. I membri del cast ricopriranno i ruoli a loro assegnati nella prima stagione e per questo nuovo capitolo sono previste due new entry: Sayuri Matsumura nei panni di Yumemi Yumemite ed Elaiza Ikeda nel ruolo di Kirari Momobari.

Ricordiamo che in Giappone il manga di Kakegurui è in corso di serializzazione sulle pagine della rivista Gangan Joker edita da Square Enix dal 2014 e al momento si compone di 10 volumi, l’ultimo dei quali è uscito il 22 Agosto 2018. La Square Enix si sta occupando anche di pubblicare i tre manga spin-off. In Italia il manga originale è pubblicato da J-POP.

Per chi non conoscesse la serie, vi proponiamo qui di seguito la sinossi:

"Nel prestigioso Liceo Hyakkaou, frequentato dai rampolli delle élite, i rapporti di forza sono decisi dal sangue freddo, dall'ingegno e dall'abilità nel gioco d’azzardo. Chi finisce indebitato si ritrova a essere l’animaletto domestico di chi vince. In questa scuola si trasferisce Yumeko, che si dimostrerà una vera maniaca del gioco d’azzardo e in grado di sconvolgere gli equilibri…"

La serie godrà, come annunciato precedentemente, di una seconda stagione animata e un sequel della prima serie live-action, attualmente visionabile sulla piattaforma streaming Netflix.