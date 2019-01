Kakegurui, spuntano in rete le videosigle della seconda stagione dell'anime

Intitolata Kakegurui XX, la seconda stagione dell’anime tratto dal manga di Homura Kawamoto e Tōru Naomura ha infine esordito sul circuito televisivo nipponico, proponendo ai fan delle nuove videosigle di apertura e chiusura.

Come imposto dalla tradizione, la nuova stagione di Kakegurui vanta infatti delle sigle completamente inedite: mentre il tema di apertura, “Kono Yubi Tomare”, è eseguito dalla cantante solista nota come JUNNA, il tema di chiusura, intitolato “AlegriA”, è cantato dalla band nipponica D-selections. Ve le proponiamo entrambe in calce all’articolo, assieme a una nuova illustrazione pubblicata su una non meglio specificata rivista nipponica.

La seconda stagione di Kakegurui è diretta da Kiyoshi Matsuda (Kuma Miko: Girl Meets Bear, Rozen Maiden) e Yuichiro Hayashi (Code Geass: Lelouch of the Rebellion R2, InuYasha, Kill la Kill) presso lo studio d’animazione MAPPA (Cross Ange, Dororo, PERSONA 5 the Animation), mentre Kobayashi Yasuko (Claymore, L’Attacco dei Giganti, Le bizzarre avventure di Jojo - Vento Aureo) ne cura la sceneggiatura. Il character design è stato affidato invece a Akita Manabu, che già aveva curato i personaggi della prima stagione.

Dal momento che la prima stagione di Kakegurui è approdata su Netflix dopo soli sette mesi dall’esordio nipponico, è altamente probabile che il colosso nel campo dello streaming decida di proporcene anche la seconda, ma sfortunatamente al momento non sappiamo ancora se e quando i nuovi episodi approderanno sulla suddetta piattaforma.