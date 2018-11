Kakegurui stagione 2, la doppiatrice Haruno Inoue si unisce al nuovo cast

Nuovi aggiornamenti per i fan della serie animata tratta dall'omonima opera cartacea di Homura Kawamoto e Tōru Naomura. Secondo quanto riportato sull'account ufficiale Twitter di Kakegurui××, titolo della seconda stagione dell'anime, la giovane attrice giapponese Haruno Inoue presterà la sua voce a un nuovo personaggio, Yumi Totobami.

Una presentazione accattivante per questa nuova giocatrice che andrà ad aggiungersi alle altre già citate, tra cui Terano Totobami che verrà doppiata dalla talentuosa e nota Megumi Han (Naruto Shippūden, Sword Art Online: Alicization e altri).

Kakegurui×× esordirà in Giappone sul piccolo schermo a partire da gennaio del prossimo anno. Allo staff si unisce Kiyoshi Matsuda (Kuma Miko: Girl Meets Bear, Rozen Maiden) che collaborerà con Yuichiro Hayashi come regista per questa seconda stagione dell'anime. Yasuko Kobayashi e Manabu Akita ricopriranno ancora una volta i rispettivi ruoli di sceneggiatore e character designer. Ad occuparsi dell'animazione sarà nuovamente lo studio MAPPA e sarà JUNNA ad eseguire la nuova sigla di apertura dell'anime intitolata "Kono Yubi Tomare". Molti nomi del cast precedente sono stati riconfermati!

Manca ormai poco all'uscita della seconda stagione di Kakegurui, ricordando che la prima stagione è attualmente disponibile tra i titoli della piattaforma streaming Netflix. Il manga, scritto da Homura Kawamoto e disegnato da Tōru Naomura, ha avuto un adattamento dorama live action diretto da Tsutomu Hanabusa, andato in onda per la prima volta a metà gennaio di quest'anno. È prevista una seconda stagione live-action e un film interpretato da attori in carne e ossa, ma dovremo attendere la primavera del 2019.

Attualmente la Yen Press si sta occupando della pubblicazione del manga originale in lingua inglese con il titolo Kakegurui - Compulsive Gambler, descrivendo così la serie:

"Accademia Privata Hyakkaou, un’istituto per studenti privilegiati dal curriculum davvero peculiare. Quando si è figli di persone abbienti, non sono la prodezza atletica o la propensione verso lo studio a contare, bensì la capacità di leggere la mente dell’avversario. Il modo migliore per affinare tale abilità? Sottoporsi ad un rigoroso programma di gioco. All’Accademia Privata Hyakkaou, i vincitori conducono una vita da re, mentre i perdenti sono costretti a patire le pene dell’inferno. Tuttavia la nuova studentessa Yumeko Jabami insegnerà a questi bambini viziati quale aspetto abbia un vero giocatore d’azzardo."