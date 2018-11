Kakegurui stagione 2, rivelata la nuova locandina e i bozzetti di alcuni personaggi!

Manca poco più di un mese all'uscita della seconda stagione di Kakegurui. Nell'attesa il sito ufficiale della serie animata, basata sull'omonimo manga scritto da Homura Kawamoto e illustrato da Tōru Naomura, è stata pubblicata una nuova locandina.

L'immagine promozionale, visibile in calce all'articolo, mostra diversi personaggi, tra cui quelli nuovi che faranno la loro comparsa nei vari episodi della seconda stagione di Kakegurui, che verrà trasmessa a partire da gennaio prossimo in Giappone.

Tra i nuovi personaggi troviamo:

Rei "Batsubami"

Terano Totobami

Yumi Totobami

Erimi Mushibami

Miyo Inbami

Miri Inbami

Sumika Warakubami

Nozomi Komabami

Miroslava Honebami

Ibara Obami

Rin Obami

Allo staff della nuova stagione si unisce a Yuichiro Hayashi come regista, supportato e assistito da Kiyoshi Matsuda (Kuma Miko: Girl Meets Bear, Rozen Maiden) presso lo studio MAPPA, la sceneggiatura sarà curata da Yasuko Kobayashi e a Manabu Akita spetterò il design dei personaggi.

Sappiamo inoltre che alcuni membri del cast precedenti sono stati riconfermati per questa seconda stagione:

Saori Hayami nel ruolo di Yumeko Jabami

Minami Tanaka nel ruolo di Meari Saotome

Tatsuya Tokutake nel ruolo di Ryōta Suzui

Yūki Wakai nel ruolo di Itsuki Sumeragi

Karin Nanami nel ruolo di Yuriko Nishinotōin

Mariya Ise nel ruolo di Midari Ikishima

Yū Serizawa nel ruolo di Yumemi Yumemite

Tomokazu Sugita nel ruolo di Kaede Manyūda

Mayu Udono nel ruolo di Runa Yomozuki

Ayaka Fukuhara nel ruolo di Sayaka Igarashi

Miyuki Sawashiro nel ruolo di Kirari Momobami

Ricordiamo che la prima stagione, composta di 12 episodi, è stata trasmessa per la prima volta in TV in Giappone a luglio del 2017. La serie è stata presentata in anteprima al di fuori del Giappone su Netflix a febbraio scorso. Su Netflix è visionabile anche il dorama live action di Kakegurui, composto da 10 episodi e diretto da Tsutomu Hanabusa.

Attualmente Yen Press sta rilasciando il manga originale in inglese con il titolo Kakegurui - Compulsive Gambler, mentre in Italia l'opera è edita da J-POP. Qui di seguito potete leggere la sinossi:

"Accademia Privata Hyakkaou, un’istituto per studenti privilegiati dal curriculum davvero peculiare. Quando si è figli di persone abbienti, non sono la prodezza atletica o la propensione verso lo studio a contare, bensì la capacità di leggere la mente dell’avversario. Il modo migliore per affinare tale abilità? Sottoporsi ad un rigoroso programma di gioco. All’Accademia Privata Hyakkaou, i vincitori conducono una vita da re, mentre i perdenti sono costretti a patire le pene dell’inferno. Tuttavia la nuova studentessa Yumeko Jabami insegnerà a questi bambini viziati quale aspetto abbia un vero giocatore d’azzardo."

Vi è piaciuto Kakegurui? Chi di voi ha letto il manga o seguito la serie?