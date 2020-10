Kakegurui torna virale, boom sui social grazie al cosplay della star Megan Thee Stallion!

La star internazionale Megan Thee Stallion, attualmente nella Top 30 degli artisti musicali più ascoltati al mondo, ha recentemente pubblicato sui suoi profili social una serie di scatti mentre indossa i panni di Yumeko Jabami, folle e sensuale protagonista dell'anime Kakegurui.

In calce potete dare un'occhiata alle foto pubblicate su Twitter e Instagram, premiate dai fan con milioni di mi piace. La cantante indossa degli abiti rossi e neri e prova ad imitare la mimica facciale della protagonista, vero marchio di fabbrica dell'anime di MAPPA.

Megan Thee Stallion non è nuova a questo tipo di post, ricorderete infatti le sue dichiarazioni inerenti My Hero Academia e la citazione a Naruto inclusa in uno dei suoi ultimi pezzi. L'amore per gli anime della cantante non è certo una sorpresa, e i fan saranno sicuramente felici di vedere che la sua passione si estende ben oltre le serie mainstream.

Per quanto riguarda Kakegurui, vi ricordiamo che le prime due stagioni sono disponibili su Netflix, e che per il momento tutto tace per quanto concerne una possibile Stagione 3. Il manga di Homura Kawamoto intanto sta proseguendo la sua corsa ed ha da poco pubblicato il Volume 13, dunque le possibilità di un ritorno dell'anime rimangono estremamente alte.

E voi cosa ne pensate? Che voto dareste a questo cosplay? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!