Kakegurui Twin: Mary e Tsuzura in questo doppio cosplay di Kleiner Pixel

Nel panorama dei survival game, si può inserire per certi versi anche Kakegurui, ambientato in un'accademia dove il gioco d'azzardo la fa da padrone e chi perde deve pagare profumatamente, e spesso non soltanto con i soldi. Ci si può distruggere la vita in pochi attimi se non si riesce a vincere, con i protagonisti che lo sanno molto bene.

Il lavoro fatto con il manga, ancora in corso, è stato ottimo e per questo Square Enix è riuscita innanzitutto a ottenere un adattamento animato per la serie, ma ha anche spinto per la creazione di alcuni spin-off. E anche alcuni di questi hanno ricevuto un anime, vedasi Kakegurui Twin, arrivato quest'anno su Netflix. Non c'è Yumeko Jabami come protagonista, bensì altre due studentesse del liceo, Mary Saotome e Tsuzura Hanatemari.

Scalare le gerarchie non è semplice, ma sicuramente la loro popolarità è salita grazie a quest'anime. Una dimostrazione è il doppio cosplay di Mary e Tsuzura realizzato dalla cosplayer Kleiner Pixel, che ha composto la foto unendo i suoi scatti dedicati alle singole ragazze. Le due sono vicine anche nel post disponibile in basso, confermando la loro affinità.

E non dimentichiamo anche la protagonista con questo cosplay di Yumeko Jabami sempre da Kakegurui.