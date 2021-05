Kakushigoto: annunciato il film anime in uscita a luglio, online trailer e locandina

La serie anime del 2020 Kakushigoto, tratta dall'omonimo manga di Koji Kumeta, riceverà un adattamento cinematografico intitolato Kakushigoto: What is a Secret? il 9 luglio 2021. La pellicola fungerà da "compilation" e riproporrà gli eventi della serie televisiva con una serie di scene extra e un finale originale.

In cima all'articolo potete dare un'occhiata al trailer ufficiale in cui viene mostrata la madre di Hime, mai apparsa nella serie tv, mentre in calce è disponibile la splendida locandina mostrata poche ore fa. Le scene dell'anime riutilizzate saranno pulite e migliorate dagli animatori di Ajia-Do Animation Works, che sotto la direzione di Yuta Murano erano già stati riempiti di complimenti dall'autore del manga per via dell'incredibile qualità della serie animata.

Kakushigoto racconta la storia di un padre di famiglia single con un imbarazzante segreto. L'uomo, infatti, è un rinomato artista di manga erotici, e deve cercare di tenere all'oscuro dal suo lavoro la sua adorabile figlioletta, piccola e impressionabile. Koji Kumeta ha serializzato l'opera su Monthly Shonen Magazine di Kodansha da dicembre 2015 a giugno 2020, pubblicando un totale di 12 Volumi. In Italia l'opera è inedita.

E voi cosa ne pensate? Siete interessati a questo film? Ditecelo nei commenti! Noi intanto vi salutiamo lasciandovi con un bellissimo easter egg dell'anime di Kakushigoto, una citazione che molti di voi sicuramente riconosceranno.