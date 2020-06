Kakushigoto: l'autore stregato dall'anime: 'Lasciate stare il mio manga, guardate quello'

Ha dell'incredibile quello che è successo pochi giorni fa - esattamente dopo la conclusione della prima stagione di Kakushigoto - al mangaka Koji Kumeta. L'autore dell'opera infatti, dopo aver assistito all'ultimo episodio dell'anime, ha deciso di concludere definitivamente la storia e di ringraziare pubblicamente il regista Murano Yuuta.

I ragazzi di Anime Corner hanno tradotto un'intervista rilasciata pochi giorni fa, durante la quale l'autore avrebbe commentato: "Vi dico la verità, non mi importa se leggete o no il manga, basta che guardate l'anime. Non posso credere di aver scritto una storia del genere, l'operato di Yuuta-san è pazzesco". In calce potete dare un'occhiata alla citazione.

Dopo aver visto quello che vi confermiamo essere un ottimo season finale, Kumeta ha quindi deciso di scrivere la parola fine sulla storia. L'ultimo numero del manga verrà pubblicato il prossimo 6 luglio su Monthly Shonen Magazine, mentre un tredicesimo ed ultimo Volume sarà presumibilmente disponibile tra agosto e settembre 2020.

A proposito di finali poi, vi ricordiamo che nella giornata di ieri si è concluso My Next Life As a Villainess: All Routes Lead to Doom!, altro anime primaverile già rinnovato per una seconda stagione.