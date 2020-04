Kakyoin di Jojo: Stardust Crusaders diventa una ragazza attraente nell'ultimo cosplay

Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stardust Crusaders ha introdotto il concetto di Stand nel mondo folle di Hirohiko Araki. Queste entità spirituali però fanno il paio con personaggi altrettanto bizzarri che hanno poi reso epica la serie generazionale. Oltre ai protagonisti Jotaro Kujo e Joseph Joestar, se ne sono aggiunti altri nel corso del viaggio.

Tra questi c'è Noriaki Kakyoin, introdotto proprio in Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stardust Crusaders e che inizialmente sembrava soltanto uno dei tanti folli antagonisti che Jotaro Kujo doveva affrontare durante il viaggio. Il ragazzo si è però poi unito alla combriccola dei buoni e ha attraversato diversi paesi al fianco di Jotaro, arrivando fino allo scontro finale con Dio Brando.

Negli ultimi giorni, una cosplayer ha deciso di omaggiare il coraggio di Kakyoin dedicando appunto un travestimento in versione però femminile. @_Tenletters_ ha pubblicato sul suo account Instagram la sua rappresentazione del personaggio di Jojo, come potete vedere nella foto in fondo alla notizia. I luminosi capelli rossi di Kakyoin si allungano fino alla schiena mentre l'abito rispecchia quello del personaggio anche se con alcune rivisitazioni per renderlo più femminile. Non mancano poi sul volto le classiche linee che contraddistinguono lo stile di Hirohiko Araki. Cosa ne pensate di questo cosplay di Kakyoin di Jojo?

