Kaminaki Sekai no Kamisama Katsudou l'adattamento anime è ufficiale

Nelle ultime settimane, nel web circolavano dei rumor su un possibile adattamento anime di Kaminaki Sekai no Kamisama Katsudo. Le voci sono state confermate ufficialmente: la serie manga scritta da Akashiro Aoi e illustrata da Hangetsuban Sonshou riceverà una trasposizione animata.

L'apertura dei profili social ufficiali ha spazzato via ogni dubbio. Prossimamente, Kaminaki Sekai no Kamisama Katsudo diventerà una serie anime. La conferma arriva anche dalla compagnia Hero's Inc., che ha condiviso ben sette key visual promozionali per accompagnare l'annuncio. Queste immagini promozionali mostrano i personaggi principali Yukito e il dio Mitama in diverse espressioni.

Conosciuto con il nome internazionale di What God Does in a World Without Gods, il manga lanciato nel 2019 sulla rivista Monthly Hero's racconta la storia di Yukito, il discutibile erede di una setta. Morto accidentalmente, si reincarna in un mondo dove i concetti di dio e religione non esistono.

Al momento, non sono ancora stati resi noti i dettagli sull'adattamento anime. Non è infatti stato diffuso il nome dello studio d'animazione che seguirà il progetto, oppure lo staff al lavoro sull'anime. Dal momento che Akashiro ha supervisionato le sceneggiature di numerosi anime, come ad esempio Classroom of the Elite, è probabile che questo ruolo tocchi a lui. Se non riuscite a resistere alla fame di isekai, vi lasciamo alla recensione di Thermae Romae Novae di Netflix.