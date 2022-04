Kaminaki Sekai no Kamisama Katsudou riceverà un adattamento anime?

Con il mercato globale degli anime in continua crescita, i prossimi mesi saranno ricchi di novità. A differenza del passato, in cui solamente i nomi più altisonanti ricevevano adattamenti animati, oggi l'industria anime accoglie anche i titoli più di nicchia. Tra questi, arriverà la trasposizione di Kaminaki Sekai no Kamisama Katsudou.

Le ultime settimane sono state teatro di grandi annunci. Dopo la presentazione dell'anime Blue Orchestra, arriva un'altra novità. Stando a un report di un affidabile utente Weibo, il più popolare social network cinese, nel corso delle prossime settimane verrà annunciato l'adattamento anime di Kaminaki Sekai no Kamisama Katsudou. Il più atteso dalla community, è però il chiacchierato adattamento anime di Kaiju No. 8.

La notizia, successivamente riportato dal leaker Twitter @SugoiLite pare praticamente certa. Per la serie anime dal manga scritto da Akashiro Aoi e illustrato da Hangetsuban Sonshou, manca solo l'ufficialità.

Kaminaki Sekai no Kamisama Katsudou è un isekai fantasy la cui serializzazione è cominciata nel 2019 con l'editore HERO'S INC. Attualmente, in patria si contano quattro tankobon pubblicati, mentre in Italia la serie è ancora inedita.

L'opera segue la storia di Yukito, i cui genitori sono a capo di una setta religiosa. Egli, cercando d'impedire l'esecuzione di una sua amica d'infanzia, finisce per morire. Tuttavia, in quel momento il dio della sua religione compare per riportarlo in vita.

Yukito si risveglia in un altro mondo. Qui, però, non esistono divinità o religione: è l'Impero a decidere chi è meritevole di vivere o di morire. Yukito scopre di essere finito in quella realtà per dare vita a una nuova religione pacifica.