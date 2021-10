Kanao Tsuyuri in un cosplay a tema Demon Slayer: la cacciatrice dallo stile floreale

L'inizio di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ci ha presentato i fratelli Kamado, Tanjiro e Nezuko, veri protagonisti della storia. A causa di una brutta sventura, Nezuko è stata trasformata in un demone da Kibutsuji Muzan, un essere millenario che porta distruzione e morte ovunque. Così Tanjiro è stato costretto a diventare un cacciatore di demoni.

La storia di Demon Slayer comincia proprio così, col ragazzo che si allenerà e inizierà l'esame per poter diventare un guerriero dell'umanità a tutti gli effetti. All'esame incrocerà qualche altro ragazzo che si è sottoposto alla sfida per diventare un cacciatore, con una sola ragazza presente all'appello, la taciturna Kanao Tsuyuri. La ragazza con il fermacapelli a forma di farfalla tornerà in seguito nella serie, sul finire di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, e rivelerà di essere l'apprendista del pilastro degli insetti Kocho Shinobu.

Finora Kanao Tsuyuri è rimasta spesso fuori dalle scene di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ma non per questo i fan l'hanno messa da parte. Un cosplay di Kanao Tsuyuri riporta la cacciatrice sotto i riflettori: la cosplayer coreana Min ha interpretato magistralmente la ragazza dagli occhi viola e i capelli neri, replicando una sua posa con una farfalla posata sul dito.

I protagonisti sono tornati con Demon Slayer 2 disponibile su Crunchyroll, ma per ora gli episodi si concentreranno sul replicare gli eventi del film Il Treno Mugen.