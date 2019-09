Kandagawa Jet Girls: pubblicato un nuovo trailer dedicato all'anime

Nel corso della giornata odierna, il sito web ufficiale dedicato a Kandagawa Jet Girls, anime tratto dal progetto multimediale nato dalla collaborazione tra Kadokawa, Marvelous, ed EGG FIRM, ha rilasciato un nuovo e interessante video promozionale dedicato alla produzione.

Il trailer, inoltre, è stato sfruttato per rilasciare alcune nuove informazioni sulla premiere. Andando più nel dettaglio, il video ha rivelato che l'anime debutterà in Giappone su AT-X l'8 ottobre per poi venir presentato nella stessa giornata anche su Tokyo MX e MBS. Inoltre, l'opera verrà trasmessa in streaming su Anime Store, prima di essere trasmessa su BS11 il 9 ottobre.

La società ha poi dichiarato che una presentazione live streaming a tema debutterà il 25 settembre e includerà al suo interno una proiezione anticipata del primo episodio, nuove informazioni sul prossimo gioco PlayStation 4 del progetto multimediale e un discorso del cast di doppiaggio. La presentazione verrà trasmessa in streaming sul canale YouTube di Kadokawa Anime, Nico Nico Video e sull'account Twitter ufficiale del progetto. Infine, è stata anche pubblicata una nuova key visual dell'opera visionabile a fondo news.

Qui di seguito potete visionare il cast di doppiatori che lavorerà all'anime - di cui era già stato pubblicato un trailer nel corso di queste ultime settimane -, il quale si concentrerà su una serie di ragazze che parteciperanno ad agguerrite gare in sella a dei jet ski:

Yū Sasahara nel ruolo di Rin Namiki

Riko Kohara nel ruolo di Misa Aoi

Azusa Tadokoro nel ruolo di Kaguya Shinjūin

Aya Suzaki nel ruolo di Kuromaru Manpuku

Rumi Okubo nel ruolo di Pan Tsui

Naomi Ōzora nel ruolo di Pan

Tina Lynn nel ruolo di Jennifer Peach

Ai Fairouz nel ruolo di Emily Orange

Chika Anzai nel ruolo di Manatsu Shiraishi

Kaori Maeda nel ruolo di Yuzu Midorikawa

Ayaka Asai nel ruolo di Fūka Tamaki

Aya Uchida nel ruolo di Inori Misuda

Hiraku Kaneko (Tsuredure Children, The Qwaser of Stigmata) sarà posto alla direzione della serie presso TNK (High School DxD, Doreiku The Animation). Go Zappa (Nekopara, Beatless) si occuperà della composizione della serie. Tsutomu Miyazawa (Samurai Girls, Soul Buster) si occuperà del character design sulla base dei disegni originali di Hanaharu Naruko (Gargantia on the Verdurous Planet, A.I.C.O. -Incarnation-). Tra gli altri membri dello staff sono presenti:

Machin Designs: Kōichi Mugitani (Choco) e Nanashiki Yamamoto (Sudacci)

Produzione del comparto sonoro: Lantis

Produzione: EGG FIRM

Sasahara e Kohara si occuperanno dell'opening theme "Bullet Mermaid"

Marvelous e Honey Parade Games stanno sviluppando un gioco per Playstation 4 dedicato al progetto.