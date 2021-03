Kanojo mo Kanojo: online il primo trailer dell'harem di Hiroyuki, l'anime uscirà a luglio

Kanojo mo Kanojo, la commedia romantica dall'autore di Aho Girl, è stata protagonista di un panel all'Anime Japan 2021, durante il quale è stata rivelata la data di uscita della prima stagione dell'anime. Il primo trailer rivela cast e team di produzione, e conferma che la premiere arriverà in Giappone nel mese di luglio 2021.

Per chi non conoscesse l'opera, ricordiamo che Kanojo mo Kanojo ("Girlfriend, Girlfriend" in occidente) è un manga serializzato su Weekly Shonen Magazine di Kodansha da marzo 2020, e tuttora in corso con 4 Volumi pubblicati e un quinto in uscita ad aprile. La serie si è rivelata un grande successo con oltre mezzo milione di copie stampate nel primo anno, numero che probabilmente aumenterà con l'arrivo della serie animata.

Kodansha descrive così la sinossi del manga: "Naoya è fidanzato con la splendida Saki-chan, e nonostante i due siano fondamentalmente diversi, sono pazzamente innamorati l'uno dell'altra. Naoya promette a Saki di non tradirla mai, fino a quando un giorno non riceve la dichiarazione di Nagisa, un'altra ragazza che sembra follemente innamorata di lui. La soluzione di Naoya è semplice: chiedere a Saki di permettergli di uscire con entrambe!"

Satoshi Kuwabara (The Quintessential Quintuplets) dirige l'anime presso Tezuka Productions (The Quintessential Quintuplets, Dororo), mentre Keiichiro Ochi (The Quintessential Quintuplets) si occupa dello script. Akiko Toyoda (Yu-Gi-Oh!: The Dark Side of Dimensions) disegna i personaggi e serve da direttore delle animazioni, mentre Miki Sakurai e Tatsuhiko Saiki compongono le musiche. Il team ha svolto un ottimo lavoro con The Quintessential Quintuplets, quindi la produzione è in buone mani.

E voi cosa ne pensate? Seguirete questo anime? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste appassionati di commedie romantiche, vi ricordiamo che a partire dal mese di aprile arriveranno l'attesissimo Ijiranaide, Nagatoro-san e l'ottimo Higehiro.