Kanojo, Okarishimasu: annuncio importante in arrivo per la serie di Weekly Shonen Magazine

Weekly Shonen Magazine vedrà concludersi a breve alcune delle sue serie più importanti. Annunciato il finale di The Quintessential Quintuplets e in dirittura d'arrivo anche The Seven Deadly Sins, la rivista sarà costretta a rinnovarsi a breve. Grazie al suo parco titoli, un successore delle gemelle potrebbe già esserci: Kanojo, Okarishimasu.

Weekly Shonen Magazine potrebbe aprire il 2020 con i fuochi d'artificio. Infatti, il #02-03 della rivista, di cui sono stati leakati in anticipo alcuni contenuti, ha svelato che nel numero successivo #04-05 che arriverà negli ultimi giorni del 2019 ci sarà una rivelazione importante per Kanojo, Okarishimasu, serie che riceverà anche una copertina e pagine a colori per celebrare l'evento.

Inutile dire che annunci di questo genere, confezionati in anticipo e con tanto di pagine a colori, implicano l'alta possibilità della trasposizione in un nuovo media. Non è ancora dato sapere se Kanojo, Okarishimasu riceverà un anime, ma data la fine a breve di The Quintessential Quintuplets, la Kodansha potrebbe essere alla ricerca di un nuovo titolo di natura romantica con cui proseguire il proprio percorso. Che annuncio vi aspettate per la serie?

Reiji Miyajima ha iniziato la serializzazione di Kanojo, Okarishimasu dal 12 luglio 2017 sulla nota rivista di casa Kodansha. Dopo essere stato scaricato, depresso e solo, Kazuya decide di iscriversi a un'app dove noleggia una ragazza. Conosce così la brillante Chizuru, ma non tutte le cose vanno come previsto.