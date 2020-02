Kanojo, Okarishimasu si mostra in un nuovo trailer con Chizuru in primo piano

Weekly Shonen Magazine ha perso da poco un pezzo da novanta della sua scuderia, The Quintessential Quintuplets, manga romcom harem che ha conquistato tantissimi lettori nel corso dell'ultimo anno. Con la fine di The Seven Deadly Sins in vista, la rivista deve trovare un degno successore, e questo potrebbe essere Kanojo, Okarishimasu.

Sulla rivista principale di casa Kodansha, i manga di tipo romantico sono sempre andati forte, come dimostrano anche i successi degli ultimi anni. Per questo Kanojo, Okarishimasu, conosciuto anche con il titolo occidentale di Rent A Girlfriend, potrebbe essere il nuovo volto del magazine. Quest'anno infatti debutterà l'anime che si presenta in nuovo trailer il quale mette in risalto la protagonista Chizuru Mizuhara.

Il video promozionale di Kanojo, Okarishimasu infatti mostra per quasi tutti i suoi 45 secondi la ragazza, invischiata in una falsa relazione con il protagonista Kazuya Kinoshita. Con la voce di Sora Amamiya, che ha già doppiato protagoniste di anime importanti, la fanciulla si presenta agli spettatori dell'anime prodotto da TMS Entertainment. Kanojo, Okarishimasu debutterà a luglio 2020. Il manga attualmente in pubblicazione ha raggiunto i 126 capitoli e i 13 tankobon pubblicati.