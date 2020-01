I Kansas City Chiefs si preparano alla finale del Super Bowl citando L'Attacco dei Giganti

Nella giornata di ieri i fan dell'NFL hanno scoperto quali saranno le due squadre che il prossimo 2 febbraio si giocheranno la finale della 54ª edizione del Super Bowl, l'evento sportivo statunitense per eccellenza. Proprio a questo proposito, la vittoria dei Kansas City Chiefs sui Tennessee Titans ha ispirato un esilarante video a tema anime.

Come potete vedere in calce infatti, il celebre sito web Bleacher Report ha deciso di giocare un po' sul nome degli sconfitti, condividendo una clip in cui l'MVP dei Chiefs Mahomes recide il collo del running back dei Titans Derrick Henry. Il video riprende l'iconica scena dell'anime de L'Attacco dei Giganti in cui viene introdotto per la prima volta l'infallibile Capitano Levi.

Il profilo Twitter di Bleacher Report vanta circa 8 milioni di follower e riceve una media di 10/20.000 interazioni per ogni post condiviso. La clip de L'Attacco dei Giganti però ha sottolineato ancora una volta la grande crescita degli anime in occidente, ricevendo quasi 60.000 mi piace in poche ore.

Cosa ne pensate? Vi fa piacere vedere questo tipo di omaggi? Fatecelo sapere nei commenti! Casomai non l'aveste ancora fatto poi, vi consigliamo di rimanere informati su tutto quello che concerne l'opera di Hajime Isayama leggendo la nostra recensione de L'Attacco dei Giganti 3 e le novità sulla quarta stagione dell'anime.