Kara no Kyoukai : annunciato un progetto dallo studio dietro Demon Slayer

Il personaggio protagonista di Garden of Sinners, o Kara no Kyoukai nel titolo originale, tale Shiki Ryogi, nasce dall'attività creativa di Kinoko Nasu come scrittore e di Takashi Takeuichi come illustratore. Era il primo dicembre 2007 quando Garden of Sinners veniva lanciato in onda sulle reti televisive del Paese del Sol Levante.

L'anime Kara no Kyoukai venne creato da Ufotable, studio d'animazione che negli anni ha ricevuto sempre più attenzioni da parte del grande pubblico grazie alla qualità delle loro opere come ad esempio si legge nella recensione di Demon Slayer. Il franchise, nato come light novel, ha ricevuto nove lungometraggi, un OAV e un adattamento televisivo di 13 episodi.

Da quel debutto del 2007 dell'anime Kara no Kyoukai sono trascorsi 15 anni precisi e infatti il giorno primo dicembre 2022 un tweet di KaroshiMyriad presente in calce alla notizia allega uno dei vecchi poster dell'anime ad un interessante testo: "Ufotable ha annunciato un nuovo piccolo progetto per Kara no Kyoukai in celebrazione del 15° anniversario". Suddetto tweet traduce quello ufficiale, anch'esso allegato a questa notizia, direttamente pubblicato dal profilo Ufotable. Il tweet ufficiale contiene qualche informazione in più, sebbene per lo più rimanga avvolto nel mistero. Lo studio d'animazione scrive che il nuovo progetto commemorativo nasce come segno di gratitudine nei confronti dei fan delle trasposizioni animate.

Secondo voi cosa bolle in pentola? Nell'attesa di maggiori novità si rende presente la possibilità di leggere lo speciale su Ufotable.