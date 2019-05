Karakai Jozu no Takagi-san 2: giungono nuove informazioni sull'opening theme

Nel corso della giornata odierna, sono giunte nuove informazioni sull'attesa nuova stagione dell'anime Karakai Jozu no Takagi-san annunciata a fine 2018, opera targata Hiroaki Akagi riuscita a conquistare i cuori di innumerevoli spettatori per i suoi toni e i suoi personaggi.

Andando più nel dettaglio, l'account Twitter @pkjd818 ha annunciato che la seconda stagione dedicata a Karakai Jozu no Takagi-san vedrà il ritorno di Yuiko Ohara, la quale lavorerà all'opening theme dell'anime, intitolato Zero Centimeter.

Karakai Jozu no Takagi-san è un manga di Soichiro Yamamoto e pubblicato sulla rivista mensile Gekkan Shonen Sunday di Shogakukan. Traducibile in inglese con il titolo Teasing Master Takagi-san, è pubblicato dal giugno 2012 ed ha visto un OAV pubblicato insieme al nono volume del manga il 12 luglio 2018, il quale adatta i capitoli tra il 56 e il 59 della controparte cartacea. Inoltre, il grande successo riscosso dall'opera ha anche portato alla creazione di un adattamento anime intitolato Karakai Jozu no Takagi-san. Non ci sono al momento informazioni riguardo un prossimo arrivo nel nostro Paese del manga, ma rimaniamo fiduciosi di una riconferma da parte di Crunchyroll che porti sottotitolata questa nuova ed entusiasmante serie.

Nel caso in cui non doveste conoscerla, l'opera narra la storia della vita scolastica di Nishitaka e Takagi-san, in cui il ragazzo, vittima di tanti scherzi da parte della compagna di banco, decide di vendicarsi facendola arrossire.