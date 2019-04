Karakai Jozu no Takagi-san 2, una nuova visual per la seconda stagione!

È ormai passato un anno da quando la prima stagione di Karakai Jozu no Takagi-san venne trasmessa sulle tv nipponiche e in streaming nel nostro Paese. Con l'annuncio ufficiale della seconda stagione dell'anime arrivato a inizio gennaio, si sono spalancate le porte per nuove simpatiche avventure di Nishitaka e Takagi-san.

Uno degli anime che, ormai ormai poco più di anno fa, fece breccia nel nostro cuore, fu senza alcun dubbio Karakai Jozu no Takagi-san. L'opera riuscì, grazie a una speciale genuinità e una deliziosa commedia, ad appassionare i fan di animazione tanto avidamente, acclamandone un seguito che arrivò non molto tempo dopo con un annuncio ufficiale. Non possiamo che essere contenti, dunque, di mostrare la nuova immagine promozionale di questa seconda serie in dirittura d'arrivo nel mese di luglio, insieme a ONE PIECE con l'arco narrativo di Wano. La nuova stagione sarà affidata sempre tra le mani dello studio Shin-Ei Animation, che tenterà di ripercorrere il successo dei primi 12 episodi.

Karakai Jozu no Takagi-san è l'adattamento animato dell'omonima opera cartacea scritta e disegnata da Soichiro Yamamto sulla rivista Monthly Shonen Sunday, su cui è ancora attualmente serializzata. Non ci sono al momento informazioni riguardo un prossimo arrivo nel nostro Paese del manga, ma rimaniamo fiduciosi di una riconferma da parte di Crunchyroll che porti sottotitolata questa nuova ed entusiasmante serie.

La storia narra la vita scolastica di Nishitaka e Takagi-san, in cui il ragazzo, vittima di tanti scherzi da parte della compagna di banco, decide di vendicarsi facendola arrossire. Ci riuscirà?