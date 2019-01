Karakai Jozu no Takagi-san, annunciata la seconda stagione dell'anime

L'annuncio su una nuova stagione animata tratta dalla serie Karakai Jozu no Takagi-san era ormai nell'aria con l'avviso, nel numero di dicembre della rivista Gessan, che il manga avrebbe avuto a breve un "annuncio importante". Solitamente, questi avvisi significano o una conclusione oppure l'arrivo di una serie animata.

E infatti, un numero dopo, la rivista di casa Shogakukan annuncia che Karakai Jozu no Takagi-san avrà una seconda stagione anime. La presentazione è stata accompagnata con la copertina e le pagine d'apertura a colori per la rivista, le quali potete vedere in calce, che stanno a simboleggiare l'importanza dell'evento. Si aggiungono così nuovi episodi animati oltre a quelli della prima stagione e all'OAV pubblicato a luglio 2018. Non si conoscono altre informazioni, ma è verosimile pensare che lo studio sarà lo stesso degli episodi precedenti.

Karakai Jozu no Takagi-san è un manga di Soichiro Yamamoto e pubblicato sulla rivista mensile Gekkan Shonen Sunday di Shogakukan. Traducibile in inglese con il titolo Teasing Master Takagi-san, è pubblicato dal giugno 2012 e al momento ha ricevuto una prima stagione anime di 12 episodi nel 2018, tra l'8 gennaio e il 26 marzo, e un OAV pubblicato insieme al nono volume del manga il 12 luglio 2018, il quale adatta i capitoli tra il 56 e il 59 della controparte cartacea.