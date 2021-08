Karakai Jozu Takagi-san, un leak svela l'arrivo della terza stagione e un'altra sorpresa

Karakai Jozu Takagi-san è una serie che è riuscita a conquistare il cuore di migliaia di appassionati, merito di un adattamento anime divertente e genuino. Pare che il successo della serie televisiva abbia spinto la produzione a continuare a supportare il franchise con una nuova stagione e un'altra sorpresa.

La rivista su cui è serializzato il manga originale ha svelato che il prossimo 10 settembre ci sarà un grande annuncio inerente al manga di Soichiro Yamamoto, novità che pare essere stata leakata in rete grazie ad un insider. Tuttavia, stando ai rumors, non sarà soltanto uno l'annuncio che verrà svelato in quella data bensì ben 2 nuovi progetti.

Uno di essi, come speravano i fan, è la stagione 3 di Takagi-san, mentre l'altro sembra riguardare un lungometraggio già in produzione per la serie. Entrambi i titoli, ad ogni modo, sono attesi durante il corso del 2022. L'opera cartacea sta riscuotendo un ottimo successo e, ad oggi, il manga vanta oltre 10 milioni di copie in circolazione, numeri che hanno spinto i produttori a continuare ad investire sul franchise.

Non ci resta dunque che attendere le prossime due settimane per ricevere le conferme del caso, prima di allora vi suggeriamo di recuperare la storia nella nostra recensione di Karakai Jouzu no Takagi-san 2.