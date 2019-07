Karakai Jozu no Takagi-san: nuova locandina e trailer per la seconda stagione

Karakai Jozu no Takagi-san sta per tornare con una seconda stagione. Infatti, come rivelato recentemente, l'anime sarà in onda durante la stagione estiva, in compagnia di altri titoli molto blasonati come Dr. Stone, Fire Force e Astra Lost in Space. A una settimana di distanza, il titolo torna però a mostrarsi nuovamente.

La produzione di Karakai Jozu no Takagi-san, conosciuto anche con il titolo inglese di Teaser Master Takagi-san, ha infatti pubblicato tra la giornata di ieri e oggi una nuova locandina e un nuovo trailer della stagione 2.

In calce potete osservare la nuova locandina, dove la piccola Takagi sta prendendo nuovamente in giro Nishikata sbirciando il desiderio che il ragazzo aveva appena espresso. Nel trailer che invece potete vedere in alto, vediamo varie scene in cui, naturalmente, Takagi stuzzica con nuovi giochi e prese in giro Nishikata, ma anche la scena del fiume dove il ragazzino non ci pensa due volte nell'impedire che la sua rivale cada nell'acqua. Yuiko Oohara è l'addetta alla theme song che si può sentire nel video in sottofondo.

Karakai Jozu no Takagi-san è un manga scritto da Shinichiro Yamamoto e pubblicato sulla rivista di casa Shogakukan, Gessan. Con cadenza mensile, finora i capitoli sono stati raccolti in 11 volumi ed è ancora in corso. Oltre alla serie animata, Karakai Jozu no Takagi-san ha anche uno spin-off intitolato Karakai Jozu no (mouto) Takagi-san, dove Nishikata e Takagi sono sposati e hanno avuto una bambina, Chii.