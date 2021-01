Karakai Jozu Takagi-san: previsto l'adattamento animato di un'altra opera dell'autore?

Secondo un blog giapponese l'ultimo manga di Souichirou Yamamoto, già autore di Karakai Jozu Takagi-san, riceverà una trasposizione animata. Andiamo a scoprire di cosa tratta.

Soredemo Ayumu wa Yosetekuru è il titolo dell'opera, pubblicata a partire dall'Aprile 2018 tra le pagine di Shonen Magazine, a cui sembra che verrà presto dedicato un nuovo anime. Come il precedente e più conosciuto lavoro di Yamamoto, anche questa serie è di genere slice of life e narra le giornate trascorse da Ayumu Tanaka, un ragazzo che unitosi al club di Shogi si troverà in compagnia della presidente dello stesso, Urushi Yaotome. Quest'ultima, compagna di scuola più grande del protagonista, si imbarazza facilmente ed arrossisce spesso a causa dei complimenti del giovane. Nonostante ad Ayumu piaccia la ragazza è però deciso a dichiararsi solo dopo averla sconfitta ad una partita di Shogi. Attualmente sembra che il nuovo adattamento animato sia previsto per il 2022 ma non si conoscono ulteriori novità a riguardo.



Già nel 2018 un altro manga dello stesso autore ricevette una trasposizione animata, ovvero Karakai Jozu Takagi-san, di cui riporto locandina e trailer della seconda stagione andata in onda nel 2019. Quest'ultima opera, ancora in corso tra le pagine di Gessan, mostra anch'essa momenti di vita quotidiana di due ragazzini, Takagi e Nishikata, intenti entrambi a fare arrossire l'altro per l'imbarazzo.

Lascio inoltre una notizia riguardante i dieci anni compiuti nel 2019 dalla rivista su cui viene pubblicato Karakai Jozu Takagi-san.