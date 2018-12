Karakai Jozu no Takagi-san: seconda stagione dell'anime in arrivo?

Karakai Jozu no Takagi-san, manga di Sōichirō Yamamoto, ha avuto una prima trasposizione in anime nella prima metà del 2018, ma un annuncio sulla rivista dove è pubblicata la serie farebbe capire che la sua corsa sugli schermi nipponici non si è ancora arrestata.

Come potete vedere dal tweet, Moetron ci fa sapere che la rivista ha scelto Karakai Jozu no Takagi-san come manga di copertina per il prossimo numero, pagine a colori d'apertura e dichiarando che c'è un annuncio in serbo per la serie. Solitamente, questi annunci in pompa magna vengono riservati dalle riviste ai manga che a breve otterranno un nuovo adattamento anime. Che sia anche qui il caso, o la rivista ha altri piani per la serie?

Karakai Jozu no Takagi-san è un manga di Sōichirō Yamamoto, pubblicato su Gekkan Shonen Sunday, alias Gessan, a partire dal 12 giugno 2012. Con oltre nove volumi all'attivo, la serie ha ottenuto la prima stagione dell'anime nel 2018, i cui 12 episodi sono stati sottotitolati in italiano da Crunchyroll. La serie ha visto anche la partecipazione di Michiko Yokote, che si occupò di alcune fasi della sceneggiatura di Bleach. La serie segue la vita di Nishikata, studente delle scuole medie e vicino di banco di Takagi, la quale ogni giorno sottoporrà il compagno di classe a diverse angherie.