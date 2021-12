Karakai Jozu no Takagi-san, svelata la data d'uscita della terza stagione dell'anime

Karakai Jozu no Takagi-San sta per tornare con la terza stagione dell'anime. La commedia scolastica vede protagonista il giovane Nishikata che, ferito nell'orgoglio dai continui scherzi della compagna di banco Takagi-san, decide di capovolgere la situazione per far vergognare anche la ragazza.

Qualche mese fa il primo trailer della terza stagione di Takagi-san annunciava il periodo di uscita dell'anime, fissato per gennaio 2022. Lo studio Shin-Ei Animation, produttore anche delle prime due stagioni, aveva anche annunciato un film di Karakai Jozu no Takagi-san, anch'esso in uscita nel corso del 2022.

Nel nuovo trailer della serie pubblicato su YouTube, viene svelata la data d'uscita ufficiale della terza stagione, fissata per il 7 gennaio 2022. Come già noto, alla direzione dei lavori di Karakai Jozu no Takagi-san troviamo Hiroaki Akagi, affiancato da Aya Takano per quanto riguarda il character design. Il frutto del loro lavoro è tutto nel trailer: animazioni pulite e personaggi disegnati con linee morbidissime. Nel breve video si può inoltre ascoltare la canzone della sigla iniziale dell'anime, ovvero "Massugu" di Yuiko Ohara.

La terza stagione è un bel traguardo per l'anime tratto dal manga di Souichirou Yamamoto. Potrebbe essere previsto l'adattamento anime di un'altra opera dell'autore di Takagi-san, ma nel frattempo vi invitiamo a vedere le prime due stagioni di quest'ultima serie. La prima è disponibile su Crunchyroll Italia, mentre la seconda si può guardare su Netflix.