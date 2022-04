Karakai Jozu no Takagi-san, svelata la nuova key visual che anticipa il film

L'anime di Karakai Jozu no Takagi-san, tratto dall'omonimo manga di Soichiro Yamamoto, è una commedia scolastica molto apprezzata dai fan, che per il momento conta ben 3 stagioni. La serie vede protagonista Nishikata, giovane scolaro che sopporta gli scherzi della compagna Takagi-san, fino al suo tentativo di invertire i ruoli.

Mentre a inizio anno è andata in onda la terza stagione dell'anime, lo studio TOHO Animation ha rivelato di essere a lavoro su un film di Karakai Jozu no Takagi-san, pubblicando poi un teaser trailer. La data d'uscita del lungometraggio è fissata per il 10 giugno 2022 nei cinema giapponesi, e non sembra poter esserci motivo di un eventuale ritardo.

Attraverso il sito ufficiale del film è stata svelata una nuova key visual di Karakai Jozu no Takagi-san, che possiamo vedere nel tweet di @somoskudasai. Nell'immagine vediamo Takagi-san che porta tra le mani un gattino, mentre Nishikata, con un'espressione imbarazzata e una posa goffa, tende le mani verso l'animaletto. I due ragazzi si trovano su una piattaforma di fronte al mare, vicini alla spiaggia, con delle isole che si possono scorgere al largo.

Il film sarà ambientato quindi durante la stagione estiva. Per chi si volesse avvicinare all'opera, ricordiamo che i primi dodici episodi di Karakai Jozu no Takagi-san sono disponibili con i sottotitoli in italiano su Crunchyroll.