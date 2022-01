Karakai Jozu no Takagi-san, la terza stagione dell'anime avrà 12 episodi

Di recente è stata svelata la data d'uscita della terza stagione di Karakai Jozu no Takagi-san, fissata per il 7 gennaio 2022. La commedia scolastica, con i 24 episodi delle prime due stagioni, ha saputo conquistarsi un eccellente seguito, oltre all'approvazione dei fan dell'omonimo manga di Soichiro Yamamoto.

La prima stagione di Karakai Jozu no Takagi-san è disponibile su Crunchyroll sottotitolata, mentre la seconda stagione è nel catalogo di Netflix con il doppiaggio in italiano. La commedia scolastica vede protagonista Nishikata, giovane vittima degli scherzi della compagna di banco Takagi-san. Un giorno, stufo dell'ennesima burla ricevuta, Nishikata deciderà di vendicarsi della ragazza, facendola vergognare a sua volta.

La terza stagione di Karakai Jozu no Takagi-san, ormai prossima all'esordio, sarà probabilmente composta da un totale di 12 episodi. Come riportato dal tweet di @AniTrendz nel sito ufficiale giapponese dell'anime è già disponibile per il preordine il blu-ray della terza stagione. Nelle specifiche elencate nella pagina web, oltre al prezzo e alla risoluzione video 1080p, viene mostrato anche il numero di puntate, ovvero 12.

Scelta comprensibile e di continuità, visto che anche le precedenti due stagioni contavano 12 episodi ciascuna. Con un altro anime dell'autore di Karakai Jozu no Takagi-san in arrivo, la terza stagione vedrà molti fan nipponici e non incollati agli schermi, per ridere con i fantastici scherzi di Nishikata.