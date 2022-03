Karakai Jozu no Takagi-san: Il trailer svela la data di uscita del film

Gli appassionati dell'opera di Soichiro Yamamoto hanno potuto dare un primo sguardo al film dell'anime grazie al trailer di Karakai Jozu no Takagi-san. Nelle scorse ore, inoltre, è stato pubblicato un nuovo video dedicato al lungometraggio animato che ne rivela la data di uscita.

Mentre è andata in onda la terza stagione della serie, lo studio di animazione TOHO ha rivelato di essere al lavoro su un film dedicato alle vicende di Nishikata e di Takagi-san, annuncio che è stato accolto con entusiasmo dai numerosi fan del manga scritto e disegnato da Soichiro Yamamoto. In calce alla notizia potete trovare quindi il video condiviso su Twitter dall'account @AniTrendz, filmato che anticipa alcune delle scene che troveremo nel lungometraggio di Karakai Jozu no Takagi-san, il messaggio rivela anche che in Giappone il film sarà disponibile a partire dal prossimo 10 giugno.

Come sapete, le prime 12 puntate della serie sono presenti nel catalogo di Crunchyroll, anche se per ora non sappiamo quando saranno aggiunti gli episodi rimanenti, o se sarà pubblicato anche in Italia il film di TOHO Animation. In attesa di ulteriori notizie, vi segnaliamo la nostra recensione di Karakai Jozu no Takagi-san, insieme alle ultime novità riguardo la terza parte della storia andata in onda in Giappone nel mese di gennaio.