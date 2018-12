Karakuri Circus, rilasciato il video con la nuova theme song

L'adattamento animato del manga scritto e illustrato da Kazuhiro Fujita, Karakuri Cirus, continua la sua corso e qualche ora fa sono state rilasciate sul sito ufficiale dell'anime televisivo delle novità sulle theme song.

A quanto sembra la nuova sigla di apertura della serie animata di Karakuri Cirus (Karakuri Sākasu/Le Cirque de Karakuri) verrà eseguita da KANA-BOON con il titolo "Haguruma" (Gear), mentre per quanto riguarda la nuova ending, dal titolo "Yūdachi" (Evening Rain), se ne occuperà Memai Siren. Potete avere un assaggio in anteprima della nuova opening theme, rilasciata sul sito.

Ricordiamo che l'anime è stato presentato in anteprima su Amazon in Giappone il 10 ottobre scorso e sul piccolo schermo sull'emittente televisiva Tokyo MX il giorno dopo, 11 ottobre 2018. La serie è disponibile su Amazon Prime in esclusiva.

La storia è incentrata su Masaru Saiga, un ragazzo di quinta elementare che mira a diventare un burattinaio. Dopo che Sadayoshi Saiga - l'amministratore delegato della compagnia produttrice di telefoni domestici Saiga e il padre di Masaru - muore, il ragazzino eredita 18 miliardi di yen e ben presto si ritrova preso di mira. La sua vita sembra cambiare grazie all'aiuto di due persone: Narumi Katō, un uomo particolarmente bravo nelle arti marziali, e Shirogane è una donna dai capelli argentati.

Ad occuparsi dell'animazione è lo Studio VOLN (Ushio & Tora, Idol Incidents) per Twin Engine. Tra lo staff figura Satoshi Nishimura (Ushio e Tora, Trigun, Fighting Spirit), che dirige la serie, e Takahiro Yoshimatsu (2011 Hunter × Hunter, Trigun)come charactor designer e direttore principale dell'animazione. Toshiki Inoue (Ushio e Tora, Death Note) e l'autore del manga originale, Kazuhiro Fujita, stanno gestendo le sceneggiature della serie. Infine Yuki Hayashi (My Hero Academia, Haikyu !!) sta componendo la musica.

Chi di voi ha già avuto modo di vedere la serie? Vi sta piacendo?