Karas e Sword Oratoria sono i nuovi annunci Yamato Video: in arrivo il doppiaggio italiano

Per celebrare il suo trentesimo anniversario, Yamato Video ha annunciato sui propri social ufficiali che porterà il doppiaggio italiano di DanMachi: Sword Oratoria e Karas. Andiamo alla scoperta di queste ultime due novità del catalogo del distributore.

Yamato Video porterà gli spettatori a riunirsi con la famiglia Loki in Sword Oratoria, lo spin-off di DanMachi: È Sbagliato Cercare di Incontrare Ragazze in un Dungeon?. L'adattamento anime della seconda light novel di Fujino Omori segue le vicende di Aiz Wallensterin, considerata tra le più forti della città di Orario. Soprannominata la "Principessa della Spada", un giorno finisce per salvare uno sventurato ragazzo dall'attacco di un minotauro. Nell'anteprima del voice cast italiano spiccano i nomi di Debora Morese, Sabrina Bonfitto e Gea Riva, rispettivamente doppiatori di Aiz, Lefiya e Riveria.

Il più recente annuncio del distributore italiano è Karas, OAV in computer grafica realizzato dalla Tatsunoko Production. I Karas, che danno nome all'opera, sono delle persone che riescono a trasformarsi in potenti guerrieri meccanici e che combattono per far prevalere la pace o le proprie ambizioni. Protagonista principale della storia è Otoha, il quale perderà i propri poteri, ma non la sua forza di volontà. Tra i doppiatori italiani troviamo Ismaele Ariano, Martina Felli, Riccardo Sarti e Maurizio Merluzzo, direttore del doppiaggio di Cutie Honey Universe.



E voi, seguirete queste due serie completamente doppiate in italiano? Vi lasciamo ad altri due annunci Yamato Video, Card Captor Sakura: Clear Card e Lupin III - Prigioniero del Passato.