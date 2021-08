Il Karate degli Uomini Pesce: di cosa tratta la tecnica di combattimento di ONE PIECE?

Eiichiro Oda ha creato un sistema di combattimento vario e stratificato per il mondo di ONE PIECE. Abbiamo i Frutti del Diavolo che donano poteri unici, abilità con la spada particolari, capacità come l'Haki che possono potenziare gli attacchi e poi gli stili di combattimento come le Rokushiki o anche il Karate degli Uomini Pesce.

Come si capisce già dal nome, il Karate degli Uomini Pesce è un'arte di combattimento principalmente offensiva che è nata dalle creature che vivono sottacqua, gli Uomini Pesce. In ONE PIECE l'abbiamo visto utilizzare principalmente da loro, con Jinbe uno degli esponenti più famosi, ma anche gli umani sono in grado di usarlo, come rivelato da Koala.

Questo stile di combattimento sfrutta l'acqua circostante per mettere a segno colpi imparabili e di grande impatto per il corpo dell'avversario. Considerato che il corpo umano è per grossa parte composto d'acqua, chi sa usare il Karate degli Uomini Pesce può assestare colpi micidiali anche ad avversari che hanno una grande resistenza fisica o che sono immuni a certi colpi a causa di qualche Frutto del Diavolo.

In più, se si ha una grande padronanza del Karate degli Uomini Pesce, questo può essere sfruttato a dovere anche sulla terraferma. Visto che il controllo dell'acqua è fondamentale, in acqua la sua potenza distruttiva è enorme ma sopra il livello del mare può comunque fare effetto grazie all'acqua presente nell'atmosfera.

Nel manga e nell'anime di ONE PIECE sono stati nove personaggi a usarlo: Kuroobi, Capote, Tansui, Jinbe, Hody Jones, Hack, Aladine, Sebastian e infine Koala, quest'ultima l'unica umana per ora conosciuta in possesso di quest'arte di combattimento. Proprio grazie a Jinbe l'abbiamo rivisto in azione recentemente nei capitoli di Oda.