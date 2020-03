Kasaobake porta in Italia 'Flare Zero' di Salvatore Nives, primo Volume in uscita a maggio

Kasaobake, la casa editrice di fumetti italiana dedicata al mondo del fantastico, ha recentemente annunciato che, in comune accordo con la casa editrice francese Éditions H2T, si occuperà della distribuzione della serie Flare Zero di Salvatore Pascarella in terra nostrana. Qui sotto potete leggere il comunicato ufficiale dell'editore.

"Ed è con grande onore che siamo felicissimi di annunciare la pubblicazione in Italia di Flare Zero - Volume 1, del talentuosissimo Salvatore Nives (Salvatore Pascarella), uno dei pochissimi autori europei ad aver pubblicato in Giappone per la casa editrice Coamix dopo esser entrato nella Masterclass del prestigioso Silent Manga Audition! [...] L'uscita del Volume 1 di Flare Zero è prevista per Maggio 2020, e siamo già al lavoro sull'edizione italiana, che sarà uguale a quella francese (con sovracopertina e prime pagine a colori). Non vediamo l'ora di mostrarvi quant'è bello quest'albo!".

La sinossi dell'opera viene così descritta dal sito ufficiale della casa editrice: "Alexander Draco, 12 anni, ha come unico desiderio quello di far ritorno nel suo luogo di origine, Ferrha, un borgo cintato che sorge ai confini della Valle Rossa. Dall'età di 5 anni, infatti, Draco vive isolato tra le montagne al di là delle mura, lontano da sua madre e gli abitanti del borgo, a causa di una sua pericolosa anomalia (definita dagli altri semplicemente come "la malattia") che sembra contagiare e danneggiare gli organismi viventi al solo contatto fisico. L'incontro con Anne, una bambina di Ferrha che ha scoperto della sua esistenza e che si è avventurata tra le montagne alla sua ricerca, e la misteriosa comparsa di uno strano essere che sembra minacciare il borgo, scateneranno una serie di eventi che riporterà il destino di Draco ad intrecciarsi con quello degli abitanti di Ferrha e a scoprire le vere origini della sua anomalia".

E voi cosa ne pensate? Siete curiosi di dare un'occhiata a quest'opera? Fatecelo sapere con un commento!