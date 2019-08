Kase-san and Morning Glories: l'anime si mostra in un primo trailer

Nel corso della giornata odierna, Sentai Filmworks ha rilasciato un nuovo trailer dedicato a Kase-san and Morning Glories (Asagao to Kase-san), anime tratto dal manga di Hiromi Takashima, sfruttando l'occasione per annunciare alcuni dei doppiatori attualmente al lavoro sull'opera.

Andando più nello specifico, qui di seguito potete visionare i doppiatori del cast per ora confermati:

Morgan Berry nei panni di Tomoka Kase

Bryn Apprill nei panni di Yui Yamada

Apphia Yu nei panni di Mikawa

Shelley Calene-Black nei panni della madre di Yamada

Luci Christian nei panni del Professore

Patricia Duran nei panni del Coach

David Wald è stato posto come director del doppiaggio mentre Marissa Lenti si sta occupando di scrivere la sceneggiatura della serie. Il cast comprenderà inoltre Elissa Cuellar, Karlii Hoch, Ty Mahany, Melissa Molano, Holly Segarra, Avery Smithhart, Olivia Swasey, Cat Thomas, David Wald e Sarah Wiedenheft. Qui di seguito potete leggere la sinossi dell'opera:

"Yamada è l'addetta alle piante e si occupa del giardino della scuola da sola. Non è per niente atletica, anzi è piuttosto impacciata, ma questo non la ferma dal prendersi una cotta per la star delle atlete della classe di fianco a lei, Kase-san. Insieme la coppia imparerà a sentirsi più sicure di sè e nella loro relazione, uno sfiorarsi le mani per volta."

Sentai Filmworks rilascerà l'edizione completa dell'opera informato blu-ray il 22 ottobre. Il distributore pubblicherà l'anime negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito, in Irlanda, in Australia, in Nuova Zelanda, in America Latina, in Scandinavia, nei Paesi Bassi, in Spagna e nel Portogallo. L'anime ha visto il suo debutto in Giappone nel giugno 2018, mentre Pony Canyon si è occupato di rilasciare la serie negli Stati Uniti nel luglio 2018.

Lo staff occupatosi dell'opera è principalmente composto dagli stessi membri che lavorarono alla clip animata di cinque minuti tratta dal manga che debuttò nel maggio 2017. Kazuyuki Hashimoto (Cowboy Bebop, Summer Wars, Mai Mai Miracle) ha sostituito Yuka Hirama come art director, con Hirama ora accreditato per il concept board. Rionos è accreditato per la musica, mentre Yui Yamada e Tomoka Kase si sono occupati della theme song della serie, intitolata "Asu e no Tobira" (Door to Tomorrow). La canzone è una cover dell'omonimo brano del 2003 di I WiSH.