Kat Velasco è Yoko Littner in questo cosplay di Gurren Lagann

Come avete potuto leggere nella nostra recensione di Gurren Lagann, l'anime prodotto da Gainax ha avuto un grande successo tra gli appassionati di animazione giapponese, dando vita a numerose fan art e cosplay. Di seguito vi segnaliamo quello dedicato a Yoko Littner.

Il personaggio, dal design originale e facilmente riconoscibile anche da chi non ha mai visto le avventure di Simon e Kamina, è diventato uno dei più famosi della serie, tanto che anche la cosplayer Kat velasco ha scelto lei come sua nuova figura da immortalare in un set fotografico che ha avuto un grande successo tra i suoi fan. Trovate una foto in calce alla notizia, mentre sul profilo Facebook della cosplayer sono presenti numerosi album che la ritraggono nei panni di Yoko.

Per chi non conoscesse l'opera, si tratta di una collaborazione tra Konami e Aniplex, che hanno deciso di affidare allo studio Gainax la responsabilità di animare questa serie fantascientifica che ha reso omaggio ai celebri cartoni sui "robottoni" andati in onda nel corso degli anni '70 e '80. Nei 27 episodi che compongono la prima stagione dello show abbiamo visto diverse citazioni di queste opere, insieme alla presenza di altre caratteristiche tipiche delle serie ideate da Go Nagai. A conferma del grande successo ottenuto dall'anime, vi segnaliamo questa notizia riguardo una linea d'abbigliamento ispirata a Gurren Lagann.