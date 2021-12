Katsugeki Touken Ranbu: Ufotable rassicura, il film è in produzione, ecco il teaser

Nata dal videogioco free-to-play omonimo, sviluppato da Nitroplus, la serie anime di Katsugeki/Tougen Ranbu, andata in onda nel 2017, ha riscosso un discreto successo, convincendo Ufotable a produrre anche una pellicola per espandere quell’universo narrativo. A distanza di quattro anni lo studio è tornato con nuovi dettagli.

Oggi 29 dicembre 2021 infatti sul canale YouTube ufficiale di Aniplex è stato pubblicato il breve teaser che potete vedere in cima alla notizia, dove sebbene vengano mostrate poche sequenze, dall’ottima qualità, viene semplicemente confermata la produzione, attualmente in corso. Non sono state comunicate in alcun modo date o periodi d’uscita, ma in concomitanza col video è stata diffusa anche la key visual presente invece in calce.

La pellicola era stata annunciata alla fine dell’unica stagione dell’anime, nel settembre del 2017. Si tratta quindi di un periodo di produzione piuttosto dilungato nel tempo, e solo in parte giustificabile per la mole di lavoro riguardante il fenomeno di Demon Slayer e i vari videogiochi che hanno visto il contributo diretto di Ufotable, tra cui Tales of Arise, eletto miglior gioco di ruolo ai The Game Awards 2021.

