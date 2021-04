Katsuhiro Otomo compie 67 anni: tanti auguri al papà di Akira e Steamboy

Oggi è un giorno speciale per Katsuhiro Otomo, il celebre fumettista e regista giapponese autore di opere del calibro di Akira, Steamboy e Memories. Il mangaka ha infatti compiuto 67 anni, e sui social migliaia di fan si sono riuniti per augurargli un buon compleanno.

Katsuhiro Otomo nasce il 14 aprile del 1954 a Tome, nella prefettura di Miyagi (Tohoku), e sin da bambino si appassiona a film e fumetti. Nel 1973, all'età di diciannove anni, realizza il suo primo manga intitolato A Gun Report, ma la sua prima opera famosa, Fireball, arriverà solo nel 1979. Nel 1982 realizzerà Akira, un capolavoro cyberpunk senza precedenti che farà conoscere il suo nome in ogni angolo del mondo.

Akira in particolare è considerato come una pietra miliare del fumetto giapponese, ed è stato il primo manga di Kodansha a ricevere la centesima ristampa in oltre 110 anni di storia. L'opera è anche tornata recentemente in Italia con una nuova edizione firmata Planet Manga, a dimostrazione del fatto che anche in occidente non esistono limiti alla popolarità della serie.

Negli anni successivi alla pubblicazione della sua opera magna Otomo ha realizzato Memories e Steamboy, altre due opere estremamente importanti, prima di prendersi un lungo periodo di pausa che a quanto pare terminerà molto presto, visto che c'è un nuovo adattamento anime di Akira all'orizzonte.

