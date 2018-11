Katsuhiro Otomo, il creatore di Akira, sta lavorando ad un nuovo manga!

Secondo quanto riportato in un'intervista, il maestro Katsuhiro Otomo, noto per aver creato il capolavoro Akira, sta proseguendo il suo lavoro per dare vita ad un nuovo manga di lunga durata, anche se ancora non si sa molto su un'eventuale data di inizio pubblicazione.

Proprio in questo 2018 ricorre il trentesimo anniversario di una delle opere più influenti della storia dell'animazione giapponese, Akira. Il suo autore, Katsuhiro Otomo, che oltre ad aver diretto la trasposizione cinematografica è anche il creatore del manga omonimo (uscito nel 1982), ha recentemente rilasciato un'intervista, in cui conferma di stare ancora lavorando ad una nuova serie manga di lunga durata.

Nel corso di questo scambio, pubblicato sulle pagine del ventiduesimo numero annuale del Big Comic magazine di Shogakukan, all'autore è stato chiesto se esiste un manga che vorrebbe scrivere o che sta scrivendo. Otomo ha risposto rapidamente che "Ovviamente c'è!", e che si tratta di un lavoro lungo, i cui contenuti sono al momento un segreto.

Nel 2012 Otomo aveva rivelato che stava lavorando alla sua prima opera complessa dopo Akira, e ai tempi l'autore dichiarò che il manga si sarebbe ambientato nell'era Meiji, e che si sarebbe dedicato alla lavorazione senza l'ausilio di nessun assistente. In quel momento il manga aveva un'inizio di pubblicazione pianificato per l'inverno dello stesso anno sullo Weekly Shonen Sunday di Shogakukan, ma tale data venne rinviata, e Otomo affermò che forse il pubblico a cui puntare sarebbe stato un po' più maturo rispetto a quello dello Weekly Shonen Sunday.

Purtroppo ancora non si conosce niente né sulla nuova data di debutto né sul palcoscenico che verrà scelto per ospitare l'ultima opera del sensei Otomo. La stessa trama è sconosciuta, dato che non esiste conferma del fatto che sia rimasta la stessa di sei anni fa. Siete eccitati all'idea che il creatore di Akira stia al lavoro su una nuova, lunga serie? Sarà paragonabile a quel capolavoro che ha segnato un'epoca dell'animazione?

Ricordiamo che l'anime di Akira compie trenta anni, e questo coincide con una serie di iniziative per celebrare l'evento; potete trovare tutte le informazioni sulle pagine di Everyeye.