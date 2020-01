Kawaki è cambiato: fino a che punto si spingerà in Boruto: Naruto Next Generations?

In attesa del capitolo 43 di Boruto: Naruto Next Generations, gli appassionati dell'opera scritta da Ukyo Kodachi e disegnata da Mikio Ikemoto possono godersi la trasformazione di uno degli ultimi personaggi. Kawaki è un personaggio introdotto da relativamente poco e quindi ancora misterioso, ma ha già mostrato una buona maturazione.

Inizialmente insolente e menefreghista, Kawaki ha vissuto sotto lo stesso tetto dell'Hokage per un po' di tempo. Grazie alla presenza e costante impegno di Naruto, Kawaki è lentamente cambiato iniziando a intessere un rapporto diverso anche con Boruto.

Ciò è culminato negli ultimi capitoli di Boruto: Naruto Next Generations dove davvero si è potuto assistere al cambio di mentalità di Kawaki. Dopo essersi gettato senza problemi nel vortice dimensionale per salvare l'Hokage, ha affrontato Boro non esitando nel fare da scudo con il proprio stesso corpo alla giara in cui è stato sigillato Naruto.

Ma nel capitolo 42 di Boruto ha addirittura fatto da scudo al protagonista stesso. Dopo aver esplicato il suo piano a Sarada, si è gettato nella mischia per aiutare Boruto e Mitsuki. Sfruttando i suoi poteri, Kawaki ha salvato Boruto da un attacco di Boro, gesto che sicuramente in passato non avrebbe compiuto.

Il destino di Kawaki però è tutt'altro che sicuro: le prime pagine di Boruto: Naruto Next Generations fanno infatti pensare che prima o poi Isshiki Otsutsuki riuscirà a mettere le mani sul ragazzo, trasformandolo nel suo vessillo. Ma come si comporterà prima che giunga questo momento?