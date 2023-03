Kawaki Vs. Code: il pianto di Naruto mette fine all'anime di Boruto

Il momento dei saluti è infine giunto. Con la trasmissione della puntata 293 termina la prima parte della serie animata di Boruto. Dopo quella morte sconvolgente, è lo scontro tra Kawaki e Code a mettere la parola fine all'adattamento prodotto da Studio Pierrot.

La fuga di Kawaki nel corso della Saga dell'Assalto di Code ha portato a risvolti completamente inaspettati. Boruto, giunto in soccorso di suo fratello, ha dovuto cedere al controllo di Momoshiki Otsutsuki, che dapprima ha dimostrato la sua superiorità contro Code e poi si è rivoltato contro Naruto e Kawaki. Lottando per riprendere il controllo del suo corpo, Boruto ha infine supplicato Kawaki, tornato in possesso del Karma, di fare il necessario. Kawaki ha ucciso Boruto nell'episodio 292 per evitare che Borushiki potesse uccidere l'Hokage e distruggere Konoha.

La puntata 293 di Boruto comincia con Naruto che ricorda l'infanzia di suo figlio. Tornati al presente, l'Hokage continua a chiamare il nome di Boruto, convinto che questi potesse svegliarsi da un momento all'altro. Per Naruto quello che è appena accaduto è frutto solamente di un brutto sogno.

Nel mentre, Kawaki si scaglia contro Code, impedendo la sua fuga rimpicciolendo i Claw Marks con il Sukunahikona. Kawaki non intende lasciare scampo all'ultimo dei Kara erede della volontà degli Otsutsuki, ma proprio quando stava per infliggere il colpo decisivo, una furbizia di Code ribalta tutto. Code riesce a portare a sé Daemon, che con il suo potere riflettente mette al tappeto Kawaki. Code decide dunque di fare ritorno alla base operativa, promettendo però di tornare in cerca di Amado.

Naruto continua a piangere la morte di suo figlio, non curandosi di altro. Tuttavia, improvvisamente Boruto si risveglia. Grazie al potere del Karma di Momoshiki è riuscito a tornare in vita. Boruto si è però completamente trasformato in un Otsutsuki pronto per essere sacrificato alla Decacoda.

La prima parte di Boruto si conclude con l'incontro tra il protagonista e Kawaki, che promette di uccidere chiunque minacci la vita di Naruto. D'altro canto, Boruto promette di cambiare la profezia enunciata da Momoshiki.