Kazuki Takahashi, non solo Yu-Gi-Oh: ecco tutti i manga scritti dall'autore

Kazuki Takahashi è morto a luglio in un tentativo di salvataggio. Questa notizia, nei mesi estivi, scosse tutto il mondo: il nome del mangaka era strettamente collegato a Yu-Gi-Oh!, il fumetto - poi diventato anime e non solo - che ha fatto scaturire uno dei TCG più famosi di tutto il globo, ancora in corso grazie al lavoro della giapponese Konami.

Purtroppo non ci saranno più manga firmati da Takahashi, che negli anni era comunque rimasto un po' attivo, nonostante il successo del suo manga principale. Ma qual è stata la carriera di Kazuki Takahashi? Ripercorriamo tutti i manga e capitoli autoconclusivi disegnati dall'autore di Yu-Gi-Oh nel corso del tempo, partendo proprio dagli albori.

All'inizio della carriera, Takahashi esordì con Ing! Love Ball, pubblicato nel 1981 su Weekly Shonen Sunday, una delle riviste più famose di manga che all'epoca era di molto superiore a Shonen Jump di Shueisha. Questo fu un capitolo unico;

Nel 1986 arrivò invece Go-Q-Choji Ikkiman, altro capitolo autoconclusivo pubblicato però stavolta su Weekly Shonen Magazine, l'altra rivista appartenente alla triade delle riviste shonen più di successo;

Soltanto nel 1990 sbarca su Weekly Shonen Jump di Shueisha, in piena crescita grazie a Dragon Ball, con il oneshot Tokio no Taka;

Nel 1991 inizia la sua prima serie, Tennenshoku Danji Buray, che durò però soltanto fino al 1992;

Il successo è arrivato con Yu-Gi-Oh! nel 1996 , pubblicato sempre su Weekly Shonen Jump, e che durò fino al 2004;

Dopo diversi anni di stop, ancora su Jump ha disegnato DRUMP, un capitolo autoconclusivo di molte pagine dedicato a un altro gioco di carte;

Nel 2018 si fa rivedere con The Comiq, una storia di pochi capitoli raccolti in un volume unico dove riflette sulla carriera da mangaka;

Infine il suo ultimo lavoro risale al 2019 con Secret Reverse, pubblicato sulla rivista digitale Shonen Jump+.

Salta subito all'occhio quindi come la sua unica serie lunga sia stata Yu-Gi-Oh! che ora ha compiuto 26 anni, ma sicuramente i fan più affezionati dell'autore sono curiosi di conoscere tutti i suoi trascorsi.