Keep Your Hands Off Eizouken!: l'acclamato manga arriva in Italia con Star Comics

Sulle proprie pagine ufficiali, Edizioni Star Comics ha annunciato che a breve porterà in Italia uno dei manga più acclamati del momento. Il primo volume di Keep Your Hands Off Eizouken!, prima opera di rilievo dell’autore Sumito Owara, debutterà nel nostro Paese il 15 settembre.

Quali sono le doti necessarie per realizzare un anime? Passione e talento sono sufficienti? Per quanto siano essenziali, non sono le uniche virtù imprescindibili. A esse, infatti, si devono affiancare anche un gran fiuto per gli affari e tanta, ma tanta scaltrezza. A incarnare tutte queste qualità troviamo le travolgenti protagoniste di Keep Your Hands Off Eizouken!, le quali si imbarcano nell’impresa di emergere nel mondo dell’entertainment.

Il manga del maestro Sumito Owara è una serie innovativa sia a livello grafico che contenutistico, un appassionante anime su carta che miscela sapientemente commedia e avventura. Il divertente trio di protagoniste, composto dall’irresponsabile Midori, dall’ambiziosa Tsubame e dalla fredda Sayaka, porta i lettori in un’opera fatta di sogni a occhi aperti, scappatoie e strambe coincidenze.

In patria, Keep Your Hands Off Eizouken! ha riscosso un gran successo, sia tra la critica che il pubblico. Il manga di Owara è stato infatti premiato al 24° Japan Media Arts Festival, oltre che essere stato inserito nella selezione di Kono manga ga sugoi. Dall’opera è stata tratto un adattamento anime, di cui potete trovare i primi dodici episodi sul catalogo streaming di Crunchyroll Italia.

Keep Your Hands Off Eizouken! narra le vicende di Midori, una ragazza che ha il sogno di realizzare un anime. Da sola, però, non riesce in alcun modo a intraprendere il primo passo. Solamente grazie all’incontro con Tsubame e Sayaka, il suo grande desiderio inizia a formarsi un passo alla volta, dando vita al “mondo definitivo”.

Vi lasciamo alla nostra recensione di Keep Your Hands Off Eizouken! e vi ricordiamo che di recente l’autore si è messo al lavoro su uno spot pubblicitario.