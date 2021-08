Keep Your Hands Off Eizouken: l'autore torna in tv con uno spettacolare spot pubblicitario

Sumito Owara autore del celebre manga Keep Your Hands Off Eizouken!, è sempre stato disponibile per collaborazioni esterne al mondo di anime e manga, come dimostra il suo recente impegno con il gruppo idol Nogizaka46. Tra un capitolo e l'altro, non è raro che l'autore accetti accordi pubblicitari di diverso tipo, e l'ultimo è stato annunciato solo pochi giorni fa.

In cima all'articolo potete dare un'occhiata al primo dei due spot pubblicitari, in cui è presente anche l'attrice e modella classe 1992 Tsubasa Honda, nota per aver recitato nelle serie live action di Fullmetal Alchemist e Great Teacher Onizuka. Lo spot promuove un nuovo servizio online dell'agenzia immobiliare Lifull Home, e sia lo scenario che i personaggi animati sono stati realizzati da Sumito Owara. In calce potete osservare il secondo spot e un video dietro le quinte, in cui l'attrice mostra i colorati storyboard realizzati dal mangaka.

Keep Your Hands Off Eizouken è attualmente in corso di serializzazione, con i capitoli che vengono pubblicati mensilmente su Monthly Big Comic Spirits di Shogakukan. Il Volume 5 è stato pubblicato a gennaio, e il sesto dovrebbe vedere la luce entro la fine del 2021. Come potete vedere, l'autore mostra un tratto eccezionale e una grande cura per i dettagli anche per la realizzazione di spot estremamente brevi.

E voi cosa ne pensate del lavoro di Owara? Vi piace? Ditecelo nei commenti! Noi intanto vi ricordiamo che Keep Your Hands off Eizouken è disponibile gratuitamente su Crunchyroll Italia, e che per maggiori informazioni sull'adattamento anime potete dare un'occhiata alla nostra recensione.