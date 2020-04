Keep Your Hands Off Eizouken conquista la critica, trionfo ai Galaxy Award di marzo 2020

La prestigiosa "Associazione di critici giapponesi per programmi radiofonici e televisivi" ha annunciato lunedì 20 aprile che la serie anime di Science Saru e Sumito Owara Keep Your Hands Off Eizouken! è stata scelta come vincitrice del Galaxy Award per il mese di marzo 2020.

Il premio viene consegnato dal 1963 alle "Serie che hanno contribuito all'innalzamento della qualità della televisione giapponese". In totale l'associazione assegna 12 premi durante l'anno, e premia nel mese di gennaio il miglior programma dell'ultimo anno fiscale. In terra nipponica viene considerato uno dei premi più prestigiosi riservati all'industria televisiva.

"L'impegno di tre liceali per creare un anime. Il modo in cui la serie ha trattato il tema è stato travolgente, e le scene in cui il "mondo perfetto" immaginato dalle ragazzine si unisce a quello reale hanno davvero qualcosa di unico", ha spiegato un rappresentante durante la premiazione, "Un anime incredibilmente creativo con delle animazioni di alto livello, migliorato dall'ottima performance della doppiatrice Sairi Ito". Sumito Owara ha ringraziato con il post visibile in calce.

