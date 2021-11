Il musicista Elvis Costello e l'amore per la serie anime Keep Tour Hands Off Eizouken!

Nell'ultimo periodo, tra le celebrità internazionali è scoppiata la mania per anime e manga. L'ultimo a uscire allo scoperto è il musicista britannico Elvis Costello. Classe 1954, ha rivelato di essere un grande appassionato della serie anime Keep Your Hands Off Eizouken!.

Dopo aver passato l'ultimo cinquantennio a incidere brani di successo, Elvis Costello si è lasciato andare a un nuovo hobby. D'altronde la passione non ha età e il 67enne britannico ha deciso di uscire allo scoperto con i suoi fan consigliando l'adattamento anime dell'opera di Sumito Owara.

In una recente intervista rilasciata al The Guardian, il cantautore, chitarrista e compositore ha caldamente consigliato a tutti i lettori la visione di Keep Your Hands Off Eizouken!, serie anime di soli dodici episodi che lo ha intrattenuto nell'ultimo periodo.

Costello ha descritto l'opera di Owara come una storia giapponese su tre ragazze che cercano di proteggere il loro club anime scolastico bilanciando i propri pregi e difetti l'un l'altra. Ciascun episodio di questa serie sfrutta diversi livelli di animazioni, mentre le creazioni delle ragazze prendono vita. L'anime è quasi un tutorial sui vari componenti della produzione cinematografica, dallo storyboard al sound design. Il musicista è stato infine colpito anche dalla OST, da lui ritenuta molto interessante. E chissà che un giorno non possa incidere dei pezzi per una qualche serie anime.

E voi, seguirete il consiglio di Elvis Costello, oppure avete già visto l'anime di Keep Your Hands Off Eizouken!, disponibile su Crunchyroll? Vi lasciamo ricordandovi che di recente il manga di Sumito Owata è arrivato in Italia con Star Comics.