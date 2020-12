Keep Your Hands Off Eizouken: per il New York Times è tra le migliori serie tv del 2020

Il New York Times ha stilato la propria lista delle migliori serie televisive del 2020, includendo tutti gli show che abbiano iniziato la trasmissione o che si siano conclusi nel corso dell'anno corrente. Tra le migliori serie spiccano Better Call Saul, l'ottimo What We Do in the Shadows e, a sorpresa, anche l'anime Keep Your Hands Off Eizouken.

La serie anime tratta dal manga di Sumito Owara è stata trasmessa dal 5 gennaio al 22 marzo 2020, e subito dopo la conclusione è stata premiata in Giappone vincendo un prestigioso Galaxy Award. La redazione del New York Times sembra aver apprezzato particolarmente l'anime, visto che l'ha inserito sia nella classifica delle migliori serie che in quella delle migliori serie internazionali. Di seguito la lista completa.

Migliori serie tv 2020 (New York Times)

Better Call Saul (AMC)

Better Things (FX)

City So Real (National Geographic)

The Good Lord Bird (Showtime)

I May Destroy You (HBO)

Keep Your Hands Off Eizouken (Crunchyroll)

(Crunchyroll) Mrs. America (FX e Hulu)

Normal People (Hulu)

Pen15 (Hulu)

P-Valley (Starz)

What We Do in the Shadows (FX)

Keep Your Hands of Eizouken racconta la storia di Midori, Tsubame e Sayaka, tre studentesse al primo anno di liceo che collaborano tra loro per creare l'anime "definitivo". La prima stagione è composta da 12 episodi ed è disponibile su Crunchyroll. Nel caso in cui voleste saperne di più, potete dare un'occhiata alle nostre prime impressioni su Keep Your Hands of Eizouken.